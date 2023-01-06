США не видят признаков развития нового боевого фронта на территории Беларуси
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Пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер на очередном брифинге заявил, что в США не видят признаков подготовки к военным действиям против Украины с территории Беларуси, сообщает агентство ТАСС.
Также пресс-секретарь Пентагона отметил, что Вашингтон намерен и дальше внимательно наблюдать за Минском. По их оценке, каких-либо признаков намерений Российской Федерации открыть "новый фронт" на территории Беларуси в настоящее время не наблюдается.
"Но повторю, мы продолжаем внимательно следить за ситуацией, как и украинцы", - добавил Патрик Райдер.
По материалам belta.by.
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