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США намерены держать в Европе 100 тыс. военных

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США намерены держать в Европе 100 тыс. военных

Соединенные Штаты намерены сохранять военное присутствие в Европе на том уровне, который есть сейчас. Это значит, что около 100 тыс. солдат и офицеров будут продолжать находиться на территории стран ЕС. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на речь координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби.

Отвечая на вопрос, собираются ли США увеличивать численность своих военных в Польше и Прибалтике, Кирби ответил, что изменять масштабы военного присутствия в странах Балтии пока не планируется.

Он также добавил, что всего на данный момент в странах Европы находятся 100 тыс. американских военных. При этом 20 тыс. солдат и офицеров присутствуют там на ротационной основе.

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