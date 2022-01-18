Сроки выплаты заработной платы на контроле у КГК

На постоянном контроле Комитета государственного контроля Могилевской области и иных госорганов находится вопрос соблюдения нанимателями сроков выплаты заработной платы работникам.

Поступающие на проводимые Комитетом «горячие» телефонные линии обращения позволяют выявить организации, допустившие несвоевременные расчеты по заработной плате и принять оперативные меры реагирования. Только в 2021 году по материалам Комитета за нарушения сроков выплаты заработной платы к административной ответственности привлечены 24 организации и 80 должностных лиц.

С целью недопущения нарушения прав работников в Комитете государственного контроля Могилевской области 24 января 2022 г. будет проводиться «горячая линия» с населением по указанной тематике.

В указанный день граждане с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 16.00 по телефону 8 0222 63-82-03 могут сообщить информацию о случаях несоблюдения сроков выплаты заработной платы.