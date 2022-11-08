Срок уплаты имущественных налогов истекает 15 ноября

Последний срок уплаты имущественных налогов – 15 ноября. После этой даты неплательщикам автоматически начисляется пеня, будут применяться и иные санкции.

Напомним, в ноябре необходимо доплатить транспортный налог за 2021 год (в прошлом году оплачивали авансовый платеж). Также нужно перечислить аванс по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022-ой, окончательная оплата которых будет произведена в ноябре уже следующего, 2023 года.

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