Срок уплаты имущественных налогов истекает 15 ноября
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Последний срок уплаты имущественных налогов – 15 ноября. После этой даты неплательщикам автоматически начисляется пеня, будут применяться и иные санкции.
Напомним, в ноябре необходимо доплатить транспортный налог за 2021 год (в прошлом году оплачивали авансовый платеж). Также нужно перечислить аванс по налогу на недвижимость и земельному налогу за 2022-ой, окончательная оплата которых будет произведена в ноябре уже следующего, 2023 года.
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