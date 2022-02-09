Срок подачи работ на конкурс на лучший логотип Года исторической памяти истекает 24 февраля

Напомним, в конкурсе на лучший графический символ Года исторической памяти могут принимать участие все граждане, проживающие в Республике Беларусь.

Присылайте свои работы в Министерство информации на электронную почту godpamiati@gmail.com с пометкой «На Конкурс на лучший логотип Года исторической памяти» не позднее 24 февраля!

Все подробности читайте здесь.

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