Срок действия справок и иных документов продлевается еще на полгода

Александр Лукашенко подписал Указ № 454, согласно которому с целью предотвращения распространения COVID-19 в очередной раз продлевается срок действия справок и других документов, выданных гражданам и юридическим лицам при осуществлении административных процедур, сообщили в пресс-службе Президента.

«Документом вносятся изменения в Указ № 442 от 25 ноября 2020 года "О продлении срока действия документов". Так, документы, срок действия которых истекает в период с 10 ноября 2021 года по 26 марта 2022 года, будут действительны еще 6 месяцев. Перечень таких документов установлен Правительством», – говорится в сообщении.

На протяжении указанных 6 месяцев граждане могут обратиться за новым документом в удобное для них время. Например, если срок действия паспорта истекает 1 декабря и ранее не был продлен, то он автоматически продлевается до 1 июня 2022 года.