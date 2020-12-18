Срок действия некоторых документов продлевается на 6 месяцев

Действие справок и других документов, срок которых истекает в период с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года включительно, продлевается на 6 месяцев. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

К документам, срок действия которых продлевается на 6 месяцев, в сфере обеспечения безопасности дорожного движения относятся:

водительское удостоверение на право управления транспортным средством;

медицинская справка о состоянии здоровья;

свидетельство о регистрации транспортного средства;

акт осмотра транспортного средства;

допуск к сдаче практического квалификационного экзамена на право управления механическим транспортным средством, за исключением колесного трактора.

- К примеру, если срок водительского удостоверения истек 18 ноября 2020 года, то оно автоматически будет продлено на 6 месяцев, то есть до 18 мая 2021 года включительно. Если же дата окончания действия продленных документов выпадает на выходной или праздничный день, то она не переносится на следующий рабочий день, - отметили в ГАИ.

Продление сроков действия документов утверждено Указом Президента Республики Беларусь №442 от 25.11.2020 «О продлении срока действия документов», постановлением Совмина Республики Беларусь от 02.12.2020 №687 «О документах, срок действия по которым продлевается».