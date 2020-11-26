Срок действия истекших справок и документов юридических и физических лиц продлен на полгода

На 6 месяцев продлевается срок действия справок юридических и физических лиц, если они истекают с 10 ноября 2020 года по 10 мая 2021 года. Это следует из указа №442 "О продлении срока действия документов", подписанного 25 ноября 2020 года Президентом Беларуси Александром Лукашенко, который опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

- В целях снижения административной нагрузки на юридические лица и физических лиц, в том числе индивидуальных предпринимателей, в период реализации мероприятий по профилактике COVID-19 срок действия справок и других документов, выданных заинтересованным лицам, в том числе при осуществлении административных процедур, продлевается на шесть месяцев, - говорится в указе.

То есть, если, например срок действия разрешения истекает 26 ноября текущего года , он продлевается автоматически до 26 мая 2021 года.

Постановлением Совета Министров будут определены перечни документов, срок действия которых продлевается, и наименований административных процедур, при осуществлении которых такие документы были выданы.

Также в Указе говорится, что выдача справок и других документов по заявлениям заинтересованных лиц, поданным в государственные органы и иные организации до вступления в силу настоящего Указа, осуществляется в порядке, действовавшем до вступления в силу настоящего Указа.

Действие Указа № 442 не распространяется на случаи, когда действие справок и других документов, выданных заинтересованным лицам, прекращено (справки и документы аннулированы) госорганами и иными организациями до вступления в силу настоящего Указа.

Указ вступает в силу после его официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 10 ноября 2020 года.

mogilevnews.by