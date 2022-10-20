«Срочно переведите деньги, если хотите спасти внука!»: как аферисты обманывают пенсионеров

Пожилые люди в силу своего возраста зачастую становятся жертвами мошенников. Ежегодно десятки пенсионеров добровольно отдают аферистам все свои сбережения.

Расскажите своим пожилым родственникам о личной безопасности, напомните основные правила:

- представители госучреждений никогда не звонят по мессенджерам;

- если звонящий называет вас по имени и отчеству и знает ваш адрес, семейное положение и другую информацию, это вовсе не означает, что он является официальным лицом. Такие данные можно получить разными способами;

- если вы поверили звонящему, то для подстраховки спросите его имя, фамилию и занимаемую должность. Перезвоните в организацию и убедитесь в том, что он вас не обманывает.

В целях усиления защиты и профилактики правонарушений, совершаемых в отношении одиноких и одиноко проживающих пожилых граждан милиционеры Бобруйска проводят профилактические мероприятия. Подробнее читайте в сюжете телеканала «Бобруйск 360»: