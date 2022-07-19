Средства персональной мобильности и велотранспорт. О правилах безопасной эксплуатации рассказывает ГАИ

Велотранспорт

В текущем году увеличилось количество дорожно-транспортных происшествий с участием велосипедистов. За 6 месяцев на территории Могилевской области зарегистрировано 15 ДТП, в которых 1 человек погиб и 14 получили травмы. По вине самих любителей двухколесного транспорта произошло 8 аварий.

17 июня в 11:39 часов на перекрестке проспекта Строителей и улицы Шинной в Бобруйске водитель автомобиля Mercedes-Benz при повороте направо совершил наезд на 73-летнего велосипедиста, который пересекал проезжую часть по пешеходному переходу, однако не спешился при этом. Мужчина с тяжелыми травмами доставлен в больницу, где 26 июня скончался.

Также в группе особого риска несовершеннолетние любители велотранспорта.

В связи с этим дорожная безопасность велосипедистов приобретает особую актуальность. В современных условиях движения на улицах и дорогах с насыщенными транспортными потоками очень важно взаимодействие водителей и велосипедистов. Кроме того, обязательным условием езды по улицам и дорогам является чёткое знание велосипедистом Правил дорожного движения и строгое выполнение их требований.

Двигаться на велосипеде разрешается по велосипедной дорожке, при ее отсутствии – по обочине, тротуару или пешеходной дорожке. При отсутствии указанных элементов дороги или невозможности движения по ним допускается движение велосипедистов по проезжей части дороги в один ряд не далее 1 метра от ее правого края. Велосипед должен быть технически исправен и оборудован катафотами. Сам же велосипедист в тёмное время суток должен быть в жилете со световозвращающими вставками.

Отдельное внимание следует уделить юным велосипедистам. Самостоятельно управлять велосипедом на дорогах им разрешено только с 14 лет. К сожалению, дети зачастую бесконтрольно катаются на велосипедах, где им только захочется. Самостоятельные детские велопоездки очень часто заканчиваются синяками и шишками. Любая родительская бесконтрольность в отношении детей на дороге чревата плачевными последствиями.

На дорогах, приближенных к деревням и селам, активно участвуют в движении дачники и местные жители, для которых основным средством передвижения является велосипед. Поэтому при движении на автодорогах вблизи населенных пунктов водителям автотранспорта важно проявлять особое внимание. Встречая велосипедистов на загородной дороге, лучше всего снижать скорость до минимума и быть предельно осторожными при проезде мимо них. Ведь любая непредвиденная ситуация на дороге может обернуться трагедией.

Велосипедисту следует помнить, что при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу он обязан вести велосипед рядом с собой и руководствоваться правилами для движения пешеходов.

В Беларуси 18 апреля подписан Указ Президента №145 «О совершенствовании организации дорожного движения», которым вносятся изменения в правила дорожного движения, основная часть изменений вступает в силу с октября этого года. Велосипедистам можно будет не спешиваться при пересечении проезжей части дороги по пешеходному переходу. При подъезде к пересечению с проезжей частью дороги велосипедист должен будет заблаговременно снизить скорость движения, убедиться в безопасности выезда на проезжую часть и пересекать ее со скоростью идущего шагом пешехода.

Средства персональной мобильности

Электросамокаты, гироскутеры, сигвеи, моноколеса – современные устройства с электродвигателем. Эта техника не предназначена для участия в дорожном движении, однако в последнее время весьма активно используется гражданами для передвижения. Отдельные модели весьма динамичны, как следствие, они могут представлять угрозу для безопасности прохожих.

Чтобы избежать в пути несчастных случаев и других неприятных ситуаций, прежде чем воспользоваться подобным транспортом, необходимо изучить правила его безопасной эксплуатации.

Выбирайте для движения тротуары, велосипедные дорожки, пешеходные зоны, а также места, закрытые для движения транспорта – парки, скверы, дворы или специально отведенные для катания площадки.

При этом важно не создавать препятствий для движения пешеходов.

Перед пересечением проезжей части по пешеходному переходу необходимо остановиться, убедиться, что выход (выезд) на проезжую часть безопасен, и только после этого пересекать дорогу со скоростью идущего человека.

Передвигайтесь в темпе, который позволит при возникновении препятствия на пути безопасно остановиться, не прибегая к экстренному торможению. Крепко держитесь за руль (при его наличии), не перевозите на самокате пассажиров. Во время движения не отвлекайтесь на телефонные разговоры или просмотр сообщений, постоянно контролируйте ситуацию вокруг себя, соблюдайте безопасную дистанцию до других участников движения.

Если поблизости дети – снижайте скорость и будьте готовы к внезапным действиям маленьких участников движения.

Проезжая возле выходов из торговых объектов, подземных переходов, остановок общественного транспорта, сбавляйте скорость и будьте готовы к внезапному появлению людей.

В темное время суток или в условиях недостаточной видимости обозначьте себя световозвращателем и оборудуйте свое средство персональной мобильности фарой белого цвета. При движении на средстве персональной мобильности пешеходу рекомендуется использовать защитный шлем.

Ни в коем случае не используйте средство персональной мобильности в состоянии опьянения или при плохом самочувствии. Также нововведениями в ПДД предусмотрен запрет на передвижение пешеходам на средствах персональной мобильности со скоростью более 25 км/ч, на передвижение, не держась за руль (при его наличии), на передвижение несовершеннолетними в возрасте до 14 лет (кроме пешеходных и жилых зон).

С 19 по 28 июля проводится республиканская профилактическая акция «Будь в безопасности!». Целью данного мероприятия является профилактика и предупреждения ДТП с участием велосипедистов, и пешеходов, передвигающих на средствах персональной мобильности.

Берегите себя! Уважительно относитесь к другим участникам движения! И помните: соблюдение главного закона дороги – Правил дорожного движения – остается основным условием безопасности.

ОГАИ УВД Бобруйского горисполкома