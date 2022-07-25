Средства на ремонт школ Могилевской области в этом году увеличат почти на четверть

На текущие и капитальные ремонты учреждений общего среднего образования Могилевской области в этом году из областного бюджета предусмотрено около Br11 млн. Эта сумма на Br2,5 млн, или почти на 23%, превышает прошлогоднюю, сообщила корреспонденту БЕЛТА управляющая Могилевским областным центром по обеспечению деятельности учреждений образования Анна Симановская.

"В первую очередь средства направляются на выполнение комплекса мер по устранению нарушений и недостатков, выявленных КГК, приведение в порядок школьных стадионов и спортивных площадок, выполнение строительно-монтажных работ по капитальному и текущему ремонтам, а также создание безопасных и санитарно-гигиенических условий для организации образовательного процесса", - уточнила Анна Симановская.

В регионе к новому учебному году запланировано проведение 17 капремонтов, в том числе в детских садах и школах-интернатах. Например, среди основных объектов областного центра - средние школы №№5 и 13. В текущем порядке ремонтируются кровли, фасады, благоустраиваются территории, устанавливаются системы видеонаблюдения (в основном это касается районных учебных заведений, так как Могилев и Бобруйск уже укомплектованы соответствующим оборудованием).

В новом учебном году будет приобретено 33 школьных автобуса для подвоза детей из сельской местности. Кроме того, обновляется материально-техническая база пищеблоков: приобретено уже более 50% оборудования от запланированного на 2022 год. "В учреждения образования закупаются в том числе пароконвектоматы, холодильники, плиты, жарочные шкафы, посудомоечные машины, - отметила Анна Симановская. - В 2022 году будет приобретено не менее 98 единиц технологического и 54 единицы холодильного оборудования".

В соответствии с графиком специализированные уполномоченные организации обследуют здания учреждений образования. До 20 августа общеобразовательные школы уже должны получить сертификаты готовности. Сейчас в Могилевской области функционирует 340 учреждений общего среднего образования.