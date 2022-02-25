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Экономика

Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1477,8

Белстат 21 0

Средняя зарплата в Беларуси в январе составила Br1477,8

Номинальная начисленная средняя заработная плата в январе составила Br1477,8, сообщили в Национальном статистическом комитете.

Средняя заработная плата работников Республики Беларусь в январе составила Br1477,8.

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