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Экономика

Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br1637

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Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br1637

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2022 года составила Br1637, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Самая высокая средняя заработная плата в Минске - Br2228,2. В Минской области она составила Br1628,7, Гомельской - Br1477,9, Гродненской - Br1467,5, Брестской - Br1447,2, Витебской - Br1402,4 и Могилевской - Br1346,6.

В августе средняя зарплата работников составляла Br1665,5.

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