Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br1637
4 0
Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2022 года составила Br1637, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.
Самая высокая средняя заработная плата в Минске - Br2228,2. В Минской области она составила Br1628,7, Гомельской - Br1477,9, Гродненской - Br1467,5, Брестской - Br1447,2, Витебской - Br1402,4 и Могилевской - Br1346,6.
В августе средняя зарплата работников составляла Br1665,5.
Читайте нас в Telegram-канале «Говорит и показывает Бобруйск».
также
-
Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br1637
-
МАРТ выпустил дополнительные разъяснения по новой системе регулирования цен
-
«Мы очень выросли в торговле». Губернатор Калининградской области о сотрудничестве с Беларусью
-
Более 3 тыс. белорусов включились в программу накоплений на «вторую пенсию»
-
В Бобруйске подвели итоги социально-экономического развития за 9 месяцев