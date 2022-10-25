Средняя зарплата в Беларуси в сентябре составила Br1637

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в сентябре 2022 года составила Br1637, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Самая высокая средняя заработная плата в Минске - Br2228,2. В Минской области она составила Br1628,7, Гомельской - Br1477,9, Гродненской - Br1467,5, Брестской - Br1447,2, Витебской - Br1402,4 и Могилевской - Br1346,6.

В августе средняя зарплата работников составляла Br1665,5.