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Экономика

Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1648,2

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Средняя зарплата в Беларуси в ноябре составила Br1648,2

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в ноябре 2022 года составила Br1648,2, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Самая высокая средняя заработная плата в Минске - Br2232,8. В Минской области она составила Br1644,4, Гомельской - Br1484,8, Гродненской - Br1490,9, Брестской - Br1470,6, Витебской - Br1392,2 и Могилевской - Br1360,4.

В октябре средняя зарплата работников составляла Br1636,4.

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