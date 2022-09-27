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Общество

Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1665,5

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Средняя зарплата в Беларуси в августе составила Br1665,5

Номинальная начисленная средняя заработная плата работников Беларуси в августе 2022 года составила Br1665,5, сообщили БЕЛТА в Национальном статистическом комитете.

Самая высокая средняя заработная плата в Минске - Br2215,7. В Минской области она составила Br1711,8, Гродненской - Br1518,1, Гомельской - Br1499,2, Брестской - Br1462,7, Витебской - Br1440,9 и Могилевской - Br1374,1.

В июле средняя зарплата работников составляла Br1644.

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