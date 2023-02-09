Средняя температура воздуха в Беларуси за январь была выше климатической нормы на 3,4 градуса

Средняя температура воздуха по Беларуси за январь была выше климатической нормы на 3,4 градуса, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Как отметили специалисты, средняя по Беларуси температура воздуха за январь составила минус 0,7 градуса, что выше климатической нормы на 3,4 градуса. Январь этого года занял 7-е место в ранжированном ряду наблюдений от самого теплого к самому холодному, начиная с 1881 года.

"Положительная аномалия температуры воздуха распространилась по всей территории страны и находилась в пределах от 2,5 до 4,5 градуса, достигнув наибольших значений по юго-западу (плюс 4,5 градуса и более). Наименьшие положительные аномалии отмечены на севере и северо-востоке страны, они составили 2,5 градуса и менее. В областном разрезе наибольшие значения положительных отклонений температуры воздуха от климатической нормы отмечены в Брестской области (плюс 4,6 градуса). При этом в Витебской области отклонения были наименьшими (плюс 2,7 градуса)", - рассказали в Белгидромете.

По словам климатологов, средняя температура воздуха трех декад января была выше нормы. Особенно теплой была третья декада с положительной аномалией равной плюс 4,2 градуса.

Температура воздуха днем в начале первой декады в основном находилась в пределах плюс 1-15 градусов, а во второй половине опустилась до минус 1-15 градусов. Во второй и третьей декадах температура воздуха в основном составляла минус 5 - плюс 6 градусов. Максимального значения (плюс 16,4 градуса) температура воздуха достигла 1 января на станции Высокое. На большей части территории страны были превышены исторические максимумы.

Температура воздуха ночью на протяжении месяца находилась в основном в пределах от минус 5 до плюс 5 градусов, а в самые холодные ночи в первой декаде опускалась до 15-20 градусов мороза и ниже. Минимальная температура воздуха отмечена на станции Езерище 7 января, она составила минус 22,5 градуса.

За месяц в среднем по Беларуси выпало 63,5 мм осадков, что составило 155% климатической нормы.

"Осадки по территории страны распространялись неравномерно. Отмечалось увеличение объема выпавших осадков с юго-востока на запад и северо-запад от 60-100% до 200% и более климатической нормы соответственно. По отдельным пунктам наблюдения были превышены исторические месячные максимумы осадков. По областям больше всего осадков отмечено на территории Витебской области - в среднем 80,3 мм, или 177% нормы. Меньше всего - на территории Гомельской области - 34,9 мм, или 90% нормы", - подчеркнули в Белгидромете.

В течение января осадки выпадали неравномерно. В первой и второй декадах отмечалось избыточное увлажнение (выпало 158% и 244% нормы соответственно), в третьей декаде отмечался недобор осадков (74% нормы).

Осадки выпадали в виде снега, мокрого снега и дождя. На протяжении месяца снежный покров неоднократно устанавливался на непродолжительное время и разрушался. Высота снежного покрова на последний день января находилась в пределах от 0,5 см (Брест, Пинск, Полесская) до 19 см (Нарочь).

На протяжении месяца наблюдались гололедные явления, в ночные и утренние часы отмечались туманы. В отдельных районах в конце января отмечались метели. Местами было усиление скорости ветра порывами до 15 м/с и более.

Максимальная скорость ветра за месяц отмечена на станции Докшицы 2 января и составила 20 м/с.

По материалам belta.by.