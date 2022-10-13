Средний возраст женщин Беларуси при рождении первенца увеличился на два года

Средний возраст женщин при рождении первенца увеличился на два года. Такие данные приводит Национальный статистический комитет.

По состоянию на 1 января 2022 года, в Беларуси насчитывалось более 4,9 млн женщин, что составляет 53,8% от общей численности населения в стране. В городах и городских поселках средний возраст женщины - 42,2 года, в сельской местности - 47,3.

В среднем, по данным 2021 года, белоруски рожают первенца в возрасте 26,9 года, что на два года позже, чем было в 2010 году. В целом средний возраст женщин при рождении ребенка в прошлом году составил 29,9 года, что на 2,6 лет позже в сравнении с 2010 годом. По информации Белстата, в 2021 году 58,5% занятых в экономике женщин в возрасте 20-49 лет имели несовершеннолетних детей, в том числе 8,9% из них родили трех и более. В этом возрасте в стране насчитывалось 66 тыс. домохозяек, 91,9% из которых имели несовершеннолетних детей. Матерями стали 59,3% женщин-руководителей от общего их количества в возрасте 20-49 лет.

Согласно статистическому портрету матери по данным переписи населения 2019 года, 56,7% женщин состояли в браке, 63% имели послевузовское, высшее или среднее образование и 76,3% матерей проживали в городе.