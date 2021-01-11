Средний и стойкий интерес к жестоким видеоиграм связали с уровнем агрессии

Американские ученые подвели итоги десятилетнего долгосрочного исследования с участием 500 добровольцев и пришли к выводу, что чрезмерное увлечение жестокими видеоиграми в подростковом возрасте не связано с уровнем агрессии после 20 лет. При этом у участников, интерес к жестоким играм которых был средним, но с возрастом не снижался, уровень агрессии во взрослом возрасте был все же выше. С другими показателями психического здоровья — симптомами депрессии и тревожности, а также проявлением просоциального поведения — видеоигры не были связаны вообще. Статья опубликована в журнале Cyberpsychology, Behaviour, and Social Networking.

Несмотря на то, что связь между пристрастием к видеоиграм и поведением изучается уже довольно давно, результаты исследований до сих пор остаются противоречивыми. Так, некоторые работы не находят никакой связи между видеоиграми и агрессивностью, в то время как другие утверждают, что между ними есть причинно-следственная связь: авторы проведенного в 2010 году метаанализа, например, пришли к выводу, что игры могут привести не только к излишней агрессии, но также и снизить эмпатию и просоциальное поведение.

Одной из причин противоречивых результатов может быть предвзятость публикаций (publication bias): исследований, говорящих в пользу связи между видеоиграми и агрессивностью, гораздо больше, чем исследований, которые ее опровергают. С другой стороны, причиной может быть и недостаток долгосрочных исследований, в особенности тех, которые бы отслеживали пристрастие к играм в подростковом возрасте и дальнейшее проявление агрессии уже во взрослом.

Восполнить этот пробел решили Сара Койн (Sarah Coyne) и Лора Стокдейл (Laura Stockdale) из Университета Биргама Янга. Их исследование началось в 2009 году, когда они нашли 500 тринадцатилетних подростков (примерно поровну мальчиков и девочек), чьи родители дали согласие на их участие в долгосрочном исследовании. В самом начале подростки перечислили видеоигры, в которые они обычно играют, а ученые оценили то, насколько каждая ииз них жестока по шкале от 1 до 5 (для этого использовали интернет-опросы и рейтинги).

Каждый год в течение десяти лет подростки заполняли стандартизированные опросники на проявление агрессивного поведения, симптомов депрессии и тревожного расстройства, а также просоциального поведения. Также каждый год ученые обновляли информацию о том, в какие игры участники регулярно играли.

Практически все время исследования участники-мальчики играли в игры больше, чем девочки, за исключением седьмого, восьмого и десятого годов исследования: соответственно, в возрасте примерно 20, 21 и 23 лет участники-девочки играли в видеоигры больше мальчиков. Участники играли в наиболее жестокие видеоигры (среди них авторы перечисляют Call of Duty, Grand Theft Auto, Gears of War и Dead Rising) в раннем подростковом возрасте, в старшем — чуть меньше, а затем, ближе к взрослому возрасту, вновь начинали предпочитать именно их.

При этом на начальном этапе исследования, то есть в раннем подростковом возрасте, предпочтение к жестоким играм у участников отличалось. Их, поэтому, разделили на три группы: 4 процента участников играли практически только в наиболее жестокие игры, 23 процента играли в жестокие игры в среднем, но не предпочтительно, а 73 процента предпочитали другие игры.

При итоговом опросе участники в трех группах никак не отличались друг от друга по симптомам депрессии и тревожности, а также проявлениям просоциального поведения. При этом во второй группе уровень агрессии в конце исследования был выше, чем в первой и третьей группе (p < 0,001). Участники в этой группе не отдавали предпочтения жестоким играм: все время исследования они играли в них не больше, чем в какие-либо другие игры, но последовательно, то есть со временем их предпочтение не снижалось (в отличие от других групп).

Авторы работы пришли к выводу, что жестокие игры в чрезмерном количестве в раннем подростковом возрасте не коррелируют с агрессией во взрослом возрасте, возможно, потому, что со временем желание играть в них идет на спад. С другой стороны, последовательная, но средняя тяга к таким играм в действительности связана с проявлениями агрессии, и уделять внимание в дальнейших исследованиях нужно именно ей.

Интерес к влиянию видеоигр на поведение остается высоким еще и потому, что в 2018 году в 11 и последнюю на сегодняшний день версию Международной классификации болезней включили игровую зависимость (хотя в силу она вступит только в начале 2022 года).