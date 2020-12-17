Среди совершивших преступления нигде не работали и не учились 60% – МВД

Среди совершивших преступления в январе - ноябре этого года незанятыми в экономике оказались около 60% граждан. То есть косвенно безработица влияет на уровень преступности, отметил во время круглого стола в издательском доме "Беларусь сегодня" заместитель начальника главного управления охраны правопорядка и профилактики МВД Дмитрий Курьян.

"Нетрудоустроенные лица имеют много свободного времени и зачастую проводят его не с пользой, а порой совершая правонарушения и, что еще печальнее, различные преступления. Приведу такие цифры: за 11 месяцев 2020 года около 60% из числа выявленных лиц, совершивших преступления, нигде не работали и не учились. Не получая зарплату, они все-таки должны как-то удовлетворять базовые потребности, и поэтому зачастую идут на имущественные преступления - кражи, грабежи, разбои", - сказал Дмитрий Курьян.

Он также обратил внимание на участников несанкционированных мероприятий. "Анализируя социальный портрет людей, задержанных на этих акциях, мы видим, что более 40% из них - граждане, которые нигде не работают и не учатся. В отдельные дни летом эта доля составляла около 50% от общего числа задержанных. При этом многие из них ранее уже имели проблемы с законом", - отметил Дмитрий Курьян. По его мнению, эти цифры доказывают, что неработающие граждане несут потенциальную угрозу общественной безопасности. Ситуацию усугубляет массированная информационная атака деструктивных Telegram-каналов, призывающих выходить на акции. "Люди работающие и занятые выходили на них минимально", - заключил представитель МВД.