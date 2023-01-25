Среди победителей конкурса «Лучшая экспозиция «Геноцид белорусского народа» бобруйчане

25 января в прокуратуре Могилевской области в торжественной обстановке наградили победителей областного конкурса «Лучшая экспозиция «Геноцид белорусского народа. Без срока давности». Конкурс проводился в ноябре прошлого года, в областном этапе которого приняли участие 47 конкурсных материалов. 10 из них признаны лучшими. Об этом пишет mogilevnews.

- Я искренне хочу поблагодарить всех, кто принял участие в конкурсе, - сказал прокурор Могилевской области Александр Чадюк. – Тема Великой Отечественной войны, в частности геноцида белорусского народа близка всем нам. Ужасы, которые творили нацисты и их приспешники – предатели своего народа – белорусы будут помнить всегда. Во многом, благодаря подобным конкурсам, исследовательским работам в которые вовлекают ребят педагоги и экспозициям, создающимся с их непосредственным участием. Глядя на события в мире, мы видим, что происходит, когда люди забывают свою историю и ее трагические уроки. Мы обязаны сохранить историческую правду, которая должна нас объединять и хранить от проникновения нацизма в наше общество. Уверен, работы и экспозиции, которые были подготовлены в рамках конкурса, будут в дальнейшем использоваться в просветительной работе, с целью сохранения исторической правды, памяти и справедливости.

Начальник главного управления по образованию Могоблисполкома Андрей Заблоцкий поблагодарил прокуратуру Могилевской области за инициативу проведения областного конкурса и всех участников за неравнодушие и творческий подход.

- Несмотря на то, что наша страна всегда помнила и чтила подвиг воинов-освободителей, за годы, прошедшие с окончания Великой Отечественной войны, быть может, слегка притупилась острота подачи материалов о ней в учебных заведениях. А такие образовательные мероприятия позволяют найти новые подходы к изучению темы, которая, в частности геноцид населения Беларуси, не должна быть предана забвению. Уголовное дело о геноциде населения Беларуси во время Великой Отечественной войны и послевоенный период без преувеличения всколыхнуло все наше общество, привело к тому, что об ужасах войны заговорили не шаблонно, подтолкнув учащихся к изучению истории своей страны.

Александ Чадюк и Андрей Заблоцкий вручили заслуженные награды победителям.

Среди учреждений образования, реализующих образовательные программы профессионально-технического и среднего специального образования дипломы коллективу учащихся и педагогических работников присуждены:

- I степени - Государственного профлицея №9 Могилева им.А.П.Старовойтова,

II степени – Могилевского государственного ордена Трудового Красного Знамени профессионального агролесотехнического колледжа им. К.П.Орловского и Могилевского госпрофлицея №7,

III степени – Могилевского государственного экономического профтехколледжа.

Среди учреждений общего среднего образования:

- диплом I степени - средняя школа №15 Могилева,

- диплом II степени - Вендорожская средняя школа им.М.Е.Романькова Могилевского района и СШ №20 Бобруйска,

- диплом III степени - Филатовская СШ Круглянского района, СШ № 28 Бобруйска» и Дарагановская СШ Осиповичского района.

Завершилось мероприятие посещением музея прокуратуры Могилевской области. Также ребята ознакомились с характеристиками некоторых видов оружия Советской армии времен ВОВ, в частности автомата ППШ, который в народе называют оружием Победы.