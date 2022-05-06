Среди белорусских исследователей около 40% составляют женщины, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национального статистического комитета.

В 2021 году 25,6 тыс. человек в 445 организациях занимались научными исследованиями и разработками. Структура персонала в этой сфере в последние годы практически неизменна: исследователи - 63,7%, техники - 6,9%, вспомогательный персонал - 29,4%. Пятая часть всех исследователей имеет ученую степень: доктора наук - 548 человек, кандидата наук - 2624. В общей численности исследователей женщины составили 38,9% (доктора наук - 21%, кандидаты наук - 41,4%).

Основные формы подготовки научных работников высшей квалификации - аспирантура и докторантура. Численность обучающихся аспирантов в прошлом году составила 4,7 тыс. человек, аспирантуру окончили 869 человек. В докторантуре обучались 706 человек, а окончили ее 108. Докторами наук стали 40 человек, кандидатами наук - 347.

Молодые люди в возрасте до 29 лет (включительно) составили 20,7% от общего числа исследователей.

В профессиональной структуре научных кадров преобладают специалисты в области технических и естественных наук.