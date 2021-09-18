Сразу две выставки расположились в бобруйском театре
85 0
Фотографии: Виктор Чабан
Читайте
также
также
-
Сразу две выставки расположились в бобруйском театре
-
В Бобруйске проходят ХХХI республиканские соревнованиях по гребле на байдарках и каноэ, посвященные памяти Сергея Герасимовича
-
Хранят богатство мудрости. Библиотека им. А.С. Пушкина отмечает 120-летний юбилей
-
ФОТОРЕПОРТАЖ: В Бобруйске прошел масштабный автопробег «Мы едины»
-
Бобруйский отдел Департамента охраны принимал делегации из России и Азербайджана
Подписаться на bobrlife.by
Последние новости