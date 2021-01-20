Сразу два пожара зафиксировано с начала недели

Вечером 18 января на номер «112» поступило сообщение о пожаре в поселке Залесье Слабодковского сельского Совета Бобруйского района. О случившемся сообщили соседи. Дом одноэтажный, деревянный, используется под дачу. Хозяева проживают в Бобруйске. В результате пожара огнем повреждены стены и потолок кухни, повреждено имущество, соседние комнаты закопчены. Предполагаемая причина пожара нарушение правил устройства и эксплуатации печи. Как рассказала женщина, она накануне приехала протопить печь, так как в доме хранятся продукты. После чего на рейсовом автобусе уехала в город. Окончательную причину произошедшего предстоит установить специалистам.

Днем 19 января на номер «112» поступило сообщение о пожаре частного гаража на улице Социалистической. О случившемся сообщил прохожий. По прибытии к месту вызова подразделений МЧС происходило открытое горение гаража. Внутри находился автомобиль «Опель Антара» 2007 года выпуска. Хозяева находились во дворе. Гараж кирпичный, одноэтажный, с пристроенной к нему деревянной хозяйственной постройкой. В результате пожара уничтожен автомобиль, повреждены стены и перекрытие внутри гаража. Пострадавших нет. Работниками МЧС спасена расположенная поблизости баня. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил эксплуатации электросетей и электрооборудования.