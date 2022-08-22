Сразу два экипажа первыми намолотили 3 тыс. т зерна в Могилевской области

Первыми трехтысячниками на уборке урожая в Могилевской области стали сразу два экипажа - из ОАО "Рассвет им. К.П.Орловского" Кировского района и СПК "Колхоз Родина" Белыничского района. Об этом БЕЛТА сообщили в Могилевском областном объединении профсоюзов.

Заветный рубеж в "Рассвете" преодолел молодежный экипаж братьев Андрея и Сергея Дроздов. Вместе с ними лидером на жатве в регионе стал экипаж Николая Даречкина и Евгения Сорбаева из СПК "Колхоз "Родина".

Как отметил заслуженный работник сельского хозяйства Николай Даречкин, погода в начале жатвы не жаловала хлеборобов. "Жатва началась с небольшим опозданием, погода поначалу не радовала, и весна была поздней, затяжной, - поделился аграрий. - Но сейчас небесная канцелярия нам благоволит, взят хороший темп. И урожай в этом году неплохой, даже лучше прошлогоднего. Так что свою задачу мы выполним".

Присоединились к поздравлениям лидеров жатвы в Белыничском районе представители райисполкома, обкома и райкома профсоюза работников АПК, районной организации ОО "Белорусский фонд мира". Председатель СПК "Колхоз "Родина Олег Лапотентов вручил им заслуженную звезду-наклейку на комбайн и денежные премии. "Спасибо за труд. Эти тысячи - в честном соревновании! И я очень рад, что они именно у вас", - подчеркнул Олег Лапотентов.

По словам представителей профсоюзов, в ближайшее время отметку в три тысячи тонн зерна могут достичь в СПК "Гигант" Бобруйского и ОАО "Александрийское" Шкловского районов.

Зара над Друццю