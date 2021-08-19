“Спутник V” не влияет на репродуктивную функцию мужчин, заявили ученые

Влияние COVID-19 и вакцины "Спутник V" на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.

На первом этапе проводилось комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.

"Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19", — говорится в исследовании.