“Спутник V” не влияет на репродуктивную функцию мужчин, заявили ученые

Российские ученые выяснили, что качество спермы у мужчин, перенесших COVID-19, значимо ухудшается, а вот вакцинация "Спутником V" не оказывает негативного воздействия на репродуктивное здоровье, следует из данных исследования, которое имеется в распоряжении РИА Новости.
Влияние COVID-19 и вакцины "Спутник V" на репродуктивную функцию мужчин с помощью передовых молекулярно-генетических методов изучала группа исследователей под руководством академика РАН, главного внештатного специалиста по гинекологии Минздрава Лейлы Адамян, главного врача ГКБ № 15 Валерия Вечорко и профессора МФТИ Антона Буздина.
На первом этапе проводилось комплексное обследование 50 мужчин в возрасте от 22 до 50 лет, которое включало в себя анализ показателей спермограммы, анализы крови, оценку параметров гормонального профиля, осмотр урологом-андрологом. Затем к работе подключились биологи и биоинформатики, которые провели углубленный генетический анализ.
"Выяснилось, что качество спермы после COVID-19 статистически значимо ухудшается. Главный удар приходится на гены, связанные с процессами энергообразования в митохондриях и с передачей сигналов так называемых Toll-подобных рецепторов. Кроме того, снижается экспрессия всех белок-кодирующих генов митохондриального генома в образцах, полученных после COVID-19", — говорится в исследовании.
Ученые также проанализировали репродуктивную функцию 44 мужчин, привитых вакциной "Спутник V". Полученные данные говорят об отсутствии воздействия вакцины на уровень гормонов и показателей спермограммы. Исследование не выявило аномалий, подобных тем, что были обнаружены у перенесших коронавирус.