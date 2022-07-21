Спрашивают бобруйчане: «Хочу уволиться, но срок действия контракта еще год. Как быть?»

Ольга Варламова спрашивает: «Я работаю по контракту на предприятии. Срок его действия истекает только в следующем году, но я хочу уволиться сейчас, поскольку нашла другую работу. Как можно это сделать?»
Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Маевская:
– Работающие по контракту должны знать, что трудовые отношения с ними не могут быть прекращены по такому основанию увольнения, как увольнение по собственному желанию. Заявление об увольнении с такой формулировкой не будет удовлетворено. Самый лучший вариант – договориться с нанимателем и расторгнуть договор по соглашению сторон (ст. 37 Трудового кодекса Республики Беларусь). При этом Вы должны обязательно согласовать с работодателем дату увольнения. Ваши трудовые отношения будут прекращены только после издания соответствующего приказа.
Можно также работающим по контракту уволиться до истечения его срока по основаниям, предусмотренным ст. 41 Трудового кодекса Республики Беларусь «по требованию работника». Закон предоставляет возможность требовать расторжения контракта в случае болезни работника или инвалидности, иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору. Увольнение возможно и в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора. Причины, на которые ссылается работник, должны препятствовать ему выполнять работу по заключенному контракту. К таким причинам могут относиться, например, состояние здоровья, выход на пенсию, изменение места жительства, необходимость ухода за больными членами семьи. В заявлении об увольнении работник указывает, что требует расторгнуть контракт с определенной даты, и должен указать причины, обосновать их уважительность и документально их подтвердить. Доказательства об уважительности причин досрочного расторжения контракта прилагаются к заявлению.
Если же работник желает расторгнуть контракт в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора, то увольнение по требованию работника вполне возможно. Отдельно следует отметить, что к заявлению о расторжении контракта по этому основанию необходимо приложить доказательства нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора. Такими доказательствами могут являться заключение инспекции по охране труда, ответы прокуратуры.