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Спрашивают бобруйчане: «Хочу уволиться, но срок действия контракта еще год. Как быть?»

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Спрашивают бобруйчане: «Хочу уволиться, но срок действия контракта еще год. Как быть?»

Ольга Варламова спрашивает: «Я работаю по контракту на предприятии. Срок его действия истекает только в следующем году, но я хочу уволиться сейчас, поскольку нашла другую работу. Как можно это сделать?»

Отвечает адвокат специализированной юридической консультации по гражданским и экономическим делам Бобруйска «Цивилист» Ольга Маевская:

– Работающие по контракту должны знать, что трудовые отношения с ними не могут быть прекращены по такому основанию увольнения, как увольнение по собственному желанию. Заявление об увольнении с такой формулировкой не будет удовлетворено. Самый лучший вариант – договориться с нанимателем и расторгнуть договор по соглашению сторон (ст. 37 Трудового кодекса Республики Беларусь).  При этом Вы должны обязательно согласовать с работодателем дату увольнения. Ваши трудовые отношения будут прекращены только ­после издания соответствующего приказа.

Можно также работающим по контракту уволиться до истечения его срока по основаниям, предусмотренным ст. 41 Трудового кодекса ­Республики Беларусь «по требованию работника». Закон предоставляет возможность требовать расторжения контракта в случае болезни работника или инвалидности, иных уважительных причин, препятствующих выполнению работы по трудовому договору. Увольнение возможно и в случае нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора. Причины, на которые ссылается работник, должны препятствовать ему выполнять работу по заключенному контракту. К таким причинам могут относиться, например, состояние здоровья, выход на пенсию, изменение места жительства, необходимость ухода за больными членами семьи. В заявлении об увольнении работник указывает, что требует расторгнуть контракт с определенной даты, и должен указать причины, обосновать их уважительность и документально их подтвердить. Доказательства об уважительности причин досрочного расторжения контракта прилагаются к заявлению.

Если же работник желает расторгнуть контракт в связи с нарушением нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора, то увольнение по требованию работника вполне возможно. Отдельно следует отметить, что к заявлению о расторжении контракта по этому основанию необходимо приложить доказательства нарушения нанимателем законодательства о труде, коллективного договора, трудового договора. Такими доказательствами могут являться заключение инспекции по охране труда, ответы прокуратуры.

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