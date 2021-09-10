Спортсмены – учащиеся Бобруйска – призеры республиканской спартакиады

6-8 сентября 2021 в городе Мозырь прошла республиканская спартакиада среди специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов по гребле на байдарках и каноэ среди юношей и девушек 2007-2008 г.р. и моложе.
В соревнованиях приняло участие 13 команд. В упорной борьбе, спортсмены-учащиеся и воспитанники учреждения стали призерами данных соревнований:
Девушки: (спортсмены-учащиеся) Байдарка-двойка (К-2)
на дистанциях 200 метров и 500 метров - 2 место
Шишкевич Александра
Харитонова Ксения
Юноши: (спортсмены-учащиеся) байдарка – двойка (К-2)
на дистанции 200 метров
Федорцов Дмитрий
Парамонов Владислав
Юноши: (воспитанники) каноэ – двойка (С-2)
на дистанциях 200 метров и 500 метров - 3 место
Кавко Дмитрий
Коваленко Ярослав
Каноэ – одиночка (С-1)
Архипенко Иван на дистанции 500 метров - 3 место
Тренеры-преподаватели: Тимошек Роман Васильевич
Трещенко Ирина Александровна
Шишкевич Андрей Александрович,
Николаенко Инесса Александровна
Стальмаков Александр Николаевич.
По материалам Bobruisk.by