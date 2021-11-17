Спорткласс для особенных детей открыли в Бобруйске
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Спортивный класс для особенных детей открылся в Бобруйске. Он работает в специальной общеобразовательной школе-интернате для детей с нарушениями слуха.
Это шестой класс, и в нем только 6 учеников - 5 мальчиков и одна храбрая девочка. Все они мечтают быть как паралимпиец Игорь Бокий и берут со знаменитого земляка пример. Будущие чемпионы тренируются в спортзале и в бассейне. Они готовы - учиться, тренироваться и развиваться, чтобы связать свою жизнь с большим спортом.
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