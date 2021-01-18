Спортивный праздник «Бобруйская лыжня» состоится 23 января

В ближайшую субботу 23 января в районе «Бобруйск-Арены» пройдет традиционный спортивный праздник «Бобруйская лыжня».

Программа мероприятия

Регистрация команд – 9.00 – 9.45;

Построение команд – 9.45 – 9.55;

Торжественное открытие мероприятия – 10.00 – 10.15.

Дистанция 1200 метров:

– органы государственного управления (администраций районов, УВД, БГРОЧС, УЗ «БЦБ» и другие);

– учреждения среднего специального и профессионально-технического образования;

– коллективы физической культуры и спорта предприятий и организаций;

– ветераны физической культуры и спорта.

Дистанция 800 метров:

– подростковые клубы города;

– учреждения общего среднего образования.

К участию в мероприятии допускаются все категории населения. Соревнования носят лично-командный характер и проводятся по действующим правилам.

Состав команды в группах органов государственного управления, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, коллективов физической культуры и спорта предприятий и организаций – 5 человек, в их числе:

женщины (девушки) – 2 чел.;

мужчины (юноши) – 3 чел.

Соревнования среди учреждений общего среднего образования проводятся среди учащихся 2006-2007 годов рождения, состав команды 6 человек (3 юноши, 3 девушки).

Команда-победительница определяется по наименьшей сумме времени двух лучших результатов среди мужчин и одному лучшему результату среди женщин команды.

Команды с неполным составом участников к соревнованиям не допускаются.

В группе ветеранов физической культуры и спорта пройдет личное первенство среди мужчин и женщин по наилучшему результату, показанному на дистанции. Возраст участников данной группы – 40 лет и старше.

Команды (участники) допускаются к мероприятию после прохождения регистрации и предоставления заявки установленного образца. Заявки на участие принимаются за подписью и печатью руководителя организации (учреждения), заверенные подписью и печатью врача.

Команды (участники) несвоевременно предоставившие заявки и непрошедшие регистрацию, к участию в мероприятии не допускаются.

Участникам соревнований необходимо прибыть с индивидуальными номерами, отражающими название учреждения или организации (пример – УЗ «БЦБ», ГУО «СШ №27», ОАО «Белшина»).