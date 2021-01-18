Спортивный праздник «Бобруйская лыжня» состоится 23 января

В ближайшую субботу 23 января в районе «Бобруйск-Арены» пройдет традиционный спортивный праздник «Бобруйская лыжня».
Программа мероприятия
Регистрация команд – 9.00 – 9.45;
Построение команд – 9.45 – 9.55;
Торжественное открытие мероприятия – 10.00 – 10.15.
Дистанция 1200 метров:
– органы государственного управления (администраций районов, УВД, БГРОЧС, УЗ «БЦБ» и другие);
– учреждения среднего специального и профессионально-технического образования;
– коллективы физической культуры и спорта предприятий и организаций;
– ветераны физической культуры и спорта.
Дистанция 800 метров:
– подростковые клубы города;
– учреждения общего среднего образования.
К участию в мероприятии допускаются все категории населения. Соревнования носят лично-командный характер и проводятся по действующим правилам.
Состав команды в группах органов государственного управления, учреждений среднего специального и профессионально-технического образования, коллективов физической культуры и спорта предприятий и организаций – 5 человек, в их числе:
- женщины (девушки) – 2 чел.;
- мужчины (юноши) – 3 чел.
Соревнования среди учреждений общего среднего образования проводятся среди учащихся 2006-2007 годов рождения, состав команды 6 человек (3 юноши, 3 девушки).
Команда-победительница определяется по наименьшей сумме времени двух лучших результатов среди мужчин и одному лучшему результату среди женщин команды.
Команды с неполным составом участников к соревнованиям не допускаются.
В группе ветеранов физической культуры и спорта пройдет личное первенство среди мужчин и женщин по наилучшему результату, показанному на дистанции. Возраст участников данной группы – 40 лет и старше.
Команды (участники) допускаются к мероприятию после прохождения регистрации и предоставления заявки установленного образца. Заявки на участие принимаются за подписью и печатью руководителя организации (учреждения), заверенные подписью и печатью врача.
Команды (участники) несвоевременно предоставившие заявки и непрошедшие регистрацию, к участию в мероприятии не допускаются.
Участникам соревнований необходимо прибыть с индивидуальными номерами, отражающими название учреждения или организации (пример – УЗ «БЦБ», ГУО «СШ №27», ОАО «Белшина»).