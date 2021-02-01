Спортивной секции «Каратэ-до» УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» исполнилось 25 лет!

30 января в УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» прошло, ставшее уже традиционным, открытое первенство спортивной секции по каратэ среди детей и молодёжи, посвящённое 25-летию спортивной секции «Каратэ-до». Учредителями первенства стали УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска», Ленинский районный комитет ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи» г.Бобруйска, Бобруйское региональное отделение ОО «Беларусская ассоциация ветеранов спецназа МВД «Честь». Активное участие в подготовке принял родительский комитет.

На мероприятии присутствовали почётные гости: начальник отдела спорта и туризма Бобруйского горисполкома Алексей Воронков, главный специалист сектора организационно кадровой работы Администрации Ленинского района Павел Булатов, председатель Бобруйского регионального отделения ОО «Белорусская ассоциация ветеранов подразделений специального назначения войск МВД «Честь» Дмитрий Свирид, начальник службы контроля и исполнения ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш» Наталья Медведицкая.

Открыла торжественную часть директор УК «Центр досуга и творчества г. Бобруйска» Ирина Роскач, которая вручила Новикову С.Е. почётную грамоту и денежную премию. Также от коллектива учреждения культуры секции были вручены спортивные принадлежности. В этот день Сергей Егорович удостоился грамоты администрации Ленинского района, благодарности от отдела спорта и туризма Бобруйского городского исполнительного комитета.

Слова благодарности и признательности прозвучали от бывших воспитанников, занимавшихся в группах первого и последующих наборах, которые привели на соревнования своих детей.

В турнире приняли участие 70 ребят в возрасте от 6 до 14 лет. В состав судейской бригады вошли судьи из ОО «Белорусская федерация традиционного каратэ»: главный судья - Екатерина Лысенко, бывшая воспитанница спортивной секции «Каратэ-до», на данный момент официальный представитель Всемирной организации Ситорю каратэ в Республике Беларусь, тренер сборной команды г.Минска по ката, 4 дан WSKF, старший преподавателем кафедры физвоспитания и спорта, тренер сборной команды БГУ по ката; Денискевич Алексей, Половинкин Никита, Патрушев Антон, Архипенко Ренат, Борейко Максим. Поддержали наши соревнования спортсмены СДЮШОР «Спартак 2006», тренер Анна Мартюченко.

На соревновании разыграли 18 комплектов медалей. Победителями в своих возрастных и весовых категориях стали: Коркин Всеволод, Будник Анна, Богданович Арина, Митусова Виктория, Добровольский Михаил, Альферович Илья, Бурда Семён, Борисов Максим, Фролов Ярослав, Машук Михаил, Ковалёв Иван, Гавриленко Станислав, Широкий Максим, Самборская Наталья, Гудковская Анастасия, Струговец Арсений.

Ребята, занявшие призовые места, были награждены дипломами и медалями, также сувенирами от ОО «Белорусский республиканский союз молодёжи» и сладкими призами от ОАО «Управляющая компания холдинга «Бобруйскагромаш».