«Спорт – это основа здорового образа жизни». В Бобруйском училище олимпийского резерва обсудили Проект Конституции

Во вторник, 8 февраля, в учреждении образования «Бобруйское государственное училище олимпийского резерва» прошла встреча в преддверии референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь.

В рамках проведения диалоговой площадки с учащимися встретились глава администрации Ленинского района города Бобруйска Андрей Дубинчик, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь, заместитель председателя Постоянной комиссии по культуре, науке и образованию Ирина Рынейская, директор УО «БГУОР» Павел Бельский.

Визитеры детально рассказали о предложенных изменениях и дополнениях статей главного закона страны, более подробно остановились на поддержке молодежи государством, социальных гарантий молодым специалистам и здоровом образе жизни.

«Проект обновленной Конституции – это образ будущего Беларуси, фундамент, который определяет развитие страны на многие годы вперед. Изменения и дополнения нацелены, прежде всего, на сохранение и поддержание мира и стабильности, совершенствование социальных гарантий и развитие возможностей граждан, в том числе молодежи. В проекте нашли отражение те запросы, которые назрели в обществе», – отметила Ирина Николаевна.

«Спорт – это основа здорового образа жизни. Занятие спортом может быть своеобразным социальным лифтом для молодого человека. Яркий пример для нас – олимпийский чемпион Александр Богданович. Благодаря его личным качествам, патриотизму, целеустремленности, он, будучи выходцем из простой семьи, стал Депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь VI созыва. Сейчас он глава Федерации Хоккея Беларуси. Спорт остается в пристальном внимании государства на всех уровнях. Он является важной составляющей социальной деятельности государства. Дерзайте и все у вас получится!» – рассказал корреспонденту «БЖ» Павел Дмитриевич.