Спокойный район – командная работа. В администрации Ленинского района прошел координационный совет

Профилактика, наблюдение, анализ – слагаемые успеха координационного совета Ленинского района. 5 августа состоялось заседание всех причастных к обеспечению спокойной обстановки на улицах города. Зачитывали доклады, приводили статистику, говорили о предпринимаемых мерах, делились опытом социальные службы и силовые структуры, представители общественных организаций.

– Для обеспечения законности и порядка на территории Ленинского района, повышения эффективности борьбы с преступностью, коррупцией и наркоманией обеспечено межведомственное взаимодействие всех субъектов профилактики, – поясняет глава администрации Андрей Дубинчик. – Работа включает планирование, анализ состояния оперативной обстановки, мониторинг общественного мнения, деятельность профильных комиссий (наблюдательной и антикоррупционной комиссий, координационного совета по реализации Декрета Президента Республики Беларусь №18, комиссий по делам несовершеннолетних, по борьбе с пьянством и алкоголизмом), повышение компетенций субъектов профилактики. Регулярно проводятся профилактические акции, обследование социально-бытовых условий проживания граждан, неблагополучных семей, рейдовые мероприятия.

– Наша работа на месте не стоит, – оценивает Игорь Савостеев, заместитель прокурора Бобруйска. – Мы ищем новые формы и способы работы с лицами, совершившими преступления, и с теми, кто склонен к правонарушениям. Координационный совет и создан для того, чтобы было надлежащие взаимодействие всех субъектов профилактики. Если каждый будет должным образом выполнять свои обязанности, то и работа будет эффективной.

Особое внимание уделено проведению профилактических мероприятий в домовладениях одиноких и одиноко проживающих граждан, инвалидов, многодетных семей и семей, в которых дети находятся в социально опасном положении, безработных и (или) злоупотребляющих спиртными напитками. С гражданами проводятся профилактические беседы о соблюдении правил пожарной безопасности, распространяются памятки по недопущению пожароопасных ситуаций, а также о содействии в трудоустройстве и других мерах социальной поддержки.

Статистика показывает, что большинство преступлений совершается в состоянии алкогольного опьянения. Так, количество выявленных правонарушений по незаконному обороту алкогольных напитков сократилось с 41 до 20, распитие в общественном месте – с 2907 до 2324. При этом возросло количество краж, совершенных «под градусом», с 58 до 67.

Поскандалила семейная пара или совершено домашнее насилие? Нельзя молчать о том, что происходит в семье. В этом уверены участники координационного совета. От спокойствия в одной квартире (доме) порой зависит спокойствие всей улицы. На почве семейно-бытовых конфликтов в этом году совершены 2 убийства и 1 умышленное причинение тяжких телесных повреждений. В целом же количество преступлений, совершенных на почве семейно-бытовых конфликтов, возросло с 33 до 52. По фактам семейных скандалов составлено 1272 протокола об административном правонарушении. К слову, по 655 делам вынесены решения о прекращении производств, в основном в связи с примирением сторон.

Отдельной графой стоят киберпреступления. Их зарегистрированное количество снизилось по сравнению с прошлым годом на 28%, однако это не значит, что стоит расслабиться. Методы вымогательств денег телефонными звонками и через Интернет ежечасно совершенствуются. Попасться «на крючок» довольно просто, если не следить за тенденциями, пренебрегать профилактикой. Об этом рассказал сотрудник группы по противодействию киберпреступности УВД Бобруйского горисполкома Александр Бандур: «Большинство киберпреступлений совершается путем хищения личной информации, к примеру, номеров банковских карт. И если люди уже привыкли, что сотрудники банка, интернет-магазинов не имеют права звонить и уточнять номера карт, то сегодня популярной темой мошенников стали телефонные звонки с сообщением «страшных новостей» о близких людях и последующей просьбой срочно перевести энную сумму денег. Любимое время мошенников – разгар рабочего дня, когда людям не до выяснения обстоятельств: их отвлекают эти звонки, они стараются быстрее решить возникший вопрос. Площадки типа куфар, продам-куплю тоже стали опасными. Создаются страницы-копии с «оплатой товара». Товар высылается, но деньги не поступают. «Крючков» много, и действенная мера по борьбе с киберпреступлениями – знание преступных схем. Мы всегда готовы провести занятие, дать информацию в ТЦСОНе, в общественном объединении, в коллективах».