Спешите делать добро
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В продолжение акции «От всей души» отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района Бобруйска» посетил руководитель отдела по социальному служению и церковной благотворительности Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник совместно с сестричеством имени преподобной Софии Слуцкой Иверского храма.
Проживающим в отделении пожилым людям были переданы средства личной гигиены и сладкие подарки.
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