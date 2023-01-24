Спешите делать добро

В продолжение акции «От всей души» отделение круглосуточного пребывания для граждан пожилого возраста и инвалидов УСЗ «ТЦСОН Первомайского района Бобруйска» посетил руководитель отдела по социальному служению и церковной благотворительности Бобруйской епархии протоиерей Виктор Смычник совместно с сестричеством имени преподобной Софии Слуцкой Иверского храма.

Проживающим в отделении пожилым людям были переданы средства личной гигиены и сладкие подарки.