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Спектакль «Прымакі» покажут 27 января в Бобруйске

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Спектакль «Прымакі» покажут 27 января в Бобруйске

Спектакль «Прымакі» покажет театр им. В. Дунина-Марцинкевича Бобруйска 27 января.

Пьеса Янки Купалы «Прымакі» - сценическая шутка о двух мужиках, которые напились и стали жаловаться друг другу на своих жен. Жалобы перешли в спор, чья же жена хуже. Проверить это мужики решили, поменявшись женами.

Начало спектакля в 17.30.

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