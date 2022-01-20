Спектакль «Прымакі» покажут 27 января в Бобруйске

Спектакль «Прымакі» покажет театр им. В. Дунина-Марцинкевича Бобруйска 27 января.

Пьеса Янки Купалы «Прымакі» - сценическая шутка о двух мужиках, которые напились и стали жаловаться друг другу на своих жен. Жалобы перешли в спор, чья же жена хуже. Проверить это мужики решили, поменявшись женами.

Начало спектакля в 17.30.