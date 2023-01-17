Специалисты «Беларусбанка» рассказали, как снизить финансовую нагрузку на семейный бюджет

Благодаря кредиту на рефинансирование «Удачное обновление» от Беларусбанка можно не только оптимизировать, но и снизить платежи по ранее полученным кредитам и овердрафтам.

Кому это выгодно?

В первую очередь, на рефинансирование стоит обратить внимание тем, у кого ставки по существующим кредитам превышают 18,24% (под такую ставку оформляется «Удачное обновление»). А благодаря тому, что срок кредита составляет до 7 лет, снизится и ежемесячный платеж по основному долгу.

Кроме того, клиентам, желающим погасить задолженность сразу по нескольким кредитам, предоставляется возможность их объединения в один кредит с единым ежемесячным платежом для удобства погашения.

На какую сумму можно претендовать, рефинансируя имеющиеся кредиты?

Размер кредита зависит от платежеспособности клиента и определяется без учета платежей по рефинансируемому долгу. При этом, банк готов предоставить дополнительную сумму наличными либо на карточку.

Существуют ли какие-то дополнительные платежи по кредиту на рефинансирование?

Преимущества «Удачного обновления» – отсутствие скрытых платежей, страховок и дополнительных комиссий за пользование кредитом, а также возможность его оформления без поручителей и справки о доходах.

Узнать подробнее и оформить кредит можно в учреждениях Беларусбанка.

О привлекательных ставках для приобретения в кредит товаров отечественного производства

Приобрести белорусские товары можно, оформив потребительский кредит сроком до 5 лет, выдача которого производится путем безналичного перечисления на счета третьих лиц. Ставка по этому кредиту, при оформлении его по 08.02.2023 включительно, в течение грейс-периода (100 дней) снижена до 0,1%, а после его завершения составит 15% (при подаче заявки на кредит дистанционно – 14,5%).

Привлечет ваше внимание и кредит на приобретение автомобилей Geely. С учетом снизившихся недавно ставок в грейс-периоде вы будете платить 5% годовых. Его продолжительность (18/24/36 месяцев) зависит от того, какую часть стоимости авто вы оплатите собственными средствами. Когда льготный период закончится, ставка составит 15% годовых. Оформить этот кредит можно в отделениях ОАО «АСБ Беларусбанк» в г. Бобруйске.

О расширении линейки потребительских кредитов

Получить потребительский кредит на любые цели можно сроком до 5 лет. Первые два месяца ставка за пользование кредитом составит 16,9 % годовых. Далее, при подаче заявки в учреждениях банка – 17,4%, дистанционно- 16,9% годовых.

Давно планируете покупку автомобиля или отдых в лучших отечественных санаториях? Теперь это возможно благодаря целевым кредитам от Беларусбанка.

Автомобиль, с момента выпуска которого не прошло 10 лет, можно приобрести в кредит под ставку 17,4 % годовых на срок до 7 лет. Условия данного кредита льготированы в части предоставления отсрочки платежа по основному долгу в течение первых 6-ти месяцев пользования кредитом и фиксированной ставки в течение первых 180 дней.

Сроком до 3 лет можно оформить кредит на оплату туристических услуг по РБ. Кредит предоставляется путем безналичного перечисления на счета третьих лиц. При подаче заявки в каналах дистанционного банковского обслуживания ставка за пользование таким кредитом составит 15,5 %, а при оформлении в учреждениях – 16% годовых.

О простоте оформления и максимальной прозрачности

Оформить кредит в Беларусбанке очень просто. Подать заявку можно как в учреждении банка, так и дистанционно (через корпоративный сайт банка, М-банкинг, Интернет-банкинг). В наших отделениях осуществляется обслуживание, в том числе, и по предварительной записи, которую можно осуществить на сайте Банка https://belarusbank.by. Отделения банка работают и в субботу: отделения №№ 703/7114 (ул. Социалистическая, 92), 703/7117 (ул. Ульяновская, 49), с 9.00 до 15.00.

При этом, преимущество подачи заявки в каналах дистанционного обслуживания – это не только пониженная процентная ставка, но и возможность заключить договор и получить кредит без посещения банка.

Заявка на кредит рассматривается в максимально короткие сроки, но не позднее следующего рабочего дня. Все кредиты Беларусбанка не предполагают скрытых платежей, страховок, комиссий. Возможно оформление кредита без поручителей и без справки о доходах.

Анна Мельникова