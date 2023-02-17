Специалист рассказал, как наказать жильцов, выбрасывающих мусор из окна

Как только сходит снег, сразу становится понятно, кто вместо мусорного ведра использует форточку. В окна порой летит всё – от строительного мусора и новогодних елок до коробок, бутылок и пищевых отходов. Если полюбовно решить вопрос с нерадивыми соседями не получается, нужно заглянуть в Правила пользования жилыми помещениями, содержания жилых и вспомогательных помещений. В эфире телеканала ОНТ заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик рассказал, как должны вести себя собственники в своем жилом и вспомогательном помещении.

– В соответствии с этим документом собственники и наниматели обязаны содержать свои жилые и вспомогательные помещения в надлежащем состоянии и выносить мусор в специально отведенные места. Соответственно, обратные действия, такие как оставление мусора в местах общего пользования и выбрасывание через окна, являются составом административного правонарушения, – отметил заместитель генерального директора Минского городского жилищного хозяйства Андрей Новик.

Проблему можно решить по закону. Достаточно написать заявление в обслуживающую организацию или позвонить по короткому номеру 115, добавили в эфире программы.

– По сигналу организации обязаны начать административный процесс и провести расследование. За такие деяния предусмотрен административный штраф до 20 базовых величин, – добавил Андрей Новик.

Конечно, одних ваших слов может быть недостаточно. Лучше подкрепить заявление свидетельскими показаниями других жильцов, фото- или видеофиксацией нарушения. Любители выбрасывать мусор таким способом не только создают свалку под окнами. Падающая сверху бутылка может запросто разбить припаркованный автомобиль или прилететь кому-то в голову. Такие случаи то и дело фиксируются в Беларуси. И тогда банальная человеческая лень и бескультурье перерастают в уголовное дело, отметили в эфире программы.

– Исходя из следственной практики, в случае возбуждения уголовного дела такие действия квалифицируются как хулиганство по первой части статьи 339 Уголовного кодекса. Максимальное наказание предусмотрено по этой статье в виде лишения свободы на срок до трех лет. В случае если имущество повреждено на сумму более 40 базовых величин, то не исключена дополнительная квалификация по статье 218. В таком случае наказание может достигать до десяти лет лишения свободы, – обратил внимание официальный представитель СК Беларуси Александр Суходольский.

В эфире программы добавили, что нельзя выбрасывать из окон и непотушенные сигареты и спички. Об этом говорит не только закон, но и здравый смысл. Окурок, изменив траекторию падения в воздухе, нередко прилетает жильцам нижних этажей на балконы.

– Мы регулярно фиксируем возгорания по причине выброса непотушенного окурка. В прошлом году таких случаев было 50. Здесь я хотел бы акцентировать внимание, что это именно зафиксированные происшествия, для ликвидации которых выезжали наши подразделения, – рассказал официальный представитель МЧС Беларуси Евгений Барановский.

Обезопасить свою квартиру от "огненного привета" сверху можно лишь закрывая окна и лоджии. Но, согласитесь, жить так совсем некомфортно. И, проходя мимо дома, бояться угодить под град сомнительных предметов тоже не вариант. Не хотите жить на свалке – действуйте по закону, предупредили в эфире программы.

СБ