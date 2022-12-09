Специалист рассказал, как долго может длиться сезонное выпадение волос

Многие парни и девушки замечали, что в некоторые месяцы волосы могут выпадать сильнее обычного. Сколько может длиться этот период и как понять, что пора обращаться к врачу, рассказал стилист-колорист Денис Шефель.

Специалист отметил, что выпадение волос не всегда свидетельствует о серьезных проблемах со здоровьем. В среднем человек теряет до ста волос ежедневно, что считается нормой. Однако весной, осенью, а иногда и зимой количество может увеличиться.

– Бывает сезонное выпадение волос, однако оно длится не более трех-четырех недель, после чего все приходит в норму. Если по истечении этого времени процесс продолжается, никаких улучшений вы не наблюдаете, нужно срочно обратиться к врачу, – подчеркнул Денис Шефель.

Не стоит ждать три месяца и надеяться, что проблема решится сама собой. Выпадение волос может быть признаком некоторых заболеваний, поэтому игнорировать этот процесс нельзя.

– Изначально необходимо выявить причину, по которой выпадают волосы, и бороться с ней, а не со следствием. Различные средства от выпадения волос, возможно, дадут какой-то эффект, но долго он не продержится. Как только вы перестанете их использовать, проблема вернется. Поэтому лучше обратиться к специалисту сразу, а не тянуть до последнего и надеяться, что дело только в поре года, – добавил эксперт.

К слову, ранее Денис Шефель рассказал, какие витамины влияют на состояние ногтей и волос. Однако перед тем, как идти в аптеку за различными препаратами, следует сдать анализы и убедиться, что этих витаминов в организме действительно не хватает.