Специалист НАН рассказал, какие космические программы реализуются в Союзном государстве

Директор предприятия "Геоинформационные системы" Национальной академии наук Беларуси Сергей Золотой в эфире телеканала СТВ рассказал, какие космические программы реализуются в рамках Союзного государства.

"Уже выполнено семь союзных программ по космической тематике. Одна сейчас выполняется - "Интеграция СГ", также в этом году начинается еще одна программа - "Комплекс-СГ". Она направлена на создание небольших аппаратов, которые легкие и недорогие. Туда не поставишь большой телескоп, но зато они хорошо решают задачи коммуникации, также можно поставить облегченную полезную нагрузку. В рамках программы "Комплекс-СГ" будет создаваться орбитальная группировка из трех аппаратов: двух российских и одного белорусского. На них будет установлена аппаратура для изучения ионосферы", - рассказал Сергей Золотой.

Он добавил, что завершено эскизное проектирование российско-белорусского космического аппарата дистанционного зондирования Земли, началось рабочее проектирование. По словам директора предприятия, Российская Федерация приняла решение о выделении средств на следующий этап. Национальная академия наук также разработала проект соответствующего указа Президента. Документ проходит внутригосударственное согласование с заинтересованными госорганами, в соответствии с которым будет выделяться финансирование.

По оценке специалиста, аппарат будет готов примерно к 2028 году, но ставится задача сделать быстрее. По комплектации аппарат будет на 90% отечественный, подчеркнул Сергей Золотой.