Спецмероприятие «Безопасность» пройдет в Могилевской области с 22 по 24 марта
mogilevnews 119 0
Специальное комплексное мероприятие «Безопасность» будут проводить с 22 по 24 марта сотрудники Могилевского ОВДТ совместно с представителями железной дороги, военизированной охраны, членами Могилевского отделения Белорусской железной дороги и ГАИ УВД облисполкома на территории области.
Как сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков, оно направлено на профилактику непроизводственного травматизма и дорожно-транспортных происшествий на железной дороге.
В УВДТ напоминают:
- Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными переходами, мостами, тоннелями, переездами.
- Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедится в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.
Категорически запрещается:
- Ходить по железнодорожным путям.
- Переходить и перебегать через железнодорожные пути перед близко идущим поездом, если расстояние до него менее 400 метров.
- Переходить через путь сразу же после прохода поезда одного направления, не убедившись в отсутствии следования поезда встречного направления.
- Переходить железнодорожные переезды при закрытом шлагбауме или показании красного сигнала светофора переездной сигнализации.
- На станциях и перегонах подлезать под вагоны и перелезать через автосцепки для прохода через путь.
- Проходить вдоль железнодорожного пути ближе 5-ти метров от крайнего рельса.
- Нарушать лицом, управляющим транспортным средством, правила проезда железнодорожного переезда.