Спецмероприятие «Безопасность» пройдет в Могилевской области с 22 по 24 марта

Специальное комплексное мероприятие «Безопасность» будут проводить с 22 по 24 марта сотрудники Могилевского ОВДТ совместно с представителями железной дороги, военизированной охраны, членами Могилевского отделения Белорусской железной дороги и ГАИ УВД облисполкома на территории области.

Как сообщил инспектор профилактики Могилевского ОВДТ Владимир Новиков, оно направлено на профилактику непроизводственного травматизма и дорожно-транспортных происшествий на железной дороге.

В УВДТ напоминают:

Пешеходы должны переходить железнодорожные пути только в установленных местах, пользуясь при этом пешеходными переходами, мостами, тоннелями, переездами.

Перед переходом пути по пешеходному настилу необходимо убедится в отсутствии движущегося поезда, локомотива или вагонов. При приближении поезда, локомотива или вагонов следует остановиться, пропустить их и, убедившись в отсутствии движущегося подвижного состава по соседним путям, продолжить переход.

Категорически запрещается: