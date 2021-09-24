Специальное комплексное мероприятие «Арсенал» пройдет с 4 по 8 октября на Могилевщине

В целях предупреждения и раскрытия преступлений, совершенных с применением оружия, а также относящихся к незаконным действиям в отношении оружия боеприпасов и взрывчатых веществ, изъятия незаконно хранящегося оружия, а также добровольной его сдаче в период времени с 4 по 8 октября текущего года будут проводиться специальные комплексные мероприятия «Арсенал».

Подавляющее число преступлений связано с длительным незаконным хранением запрещенных предметов, оставшихся после смерти родственников и желанием сохранить данные предметы в качестве памяти об умерших. Кроме того, нередки случаи, когда хранящиеся запрещенные предметы становятся объектами преступных посягательств, в случае их обнаружения со стороны третьих лиц.

Но следует помнить о том, что хранение любого незарегистрированного оружия является незаконным и в зависимости от категории оружия влечет административную или уголовную ответственность. Только лишь за хранение незарегистрированного огнестрельного гладкоствольного охотничьего оружия или боеприпасов к такому оружию предусмотрена административная ответственность в виде штрафа до 30 базовых величин.

В случае хранения боевого или охотничьего оружия с нарезным стволом либо боеприпасов к такому оружию, а также взрывчатых веществ (к которым относится порох) и взрывных устройств предусмотрена уголовная ответственность в виде лишения свободы сроком до семи лет. Кроме того, в случае установления фактов незаконного изготовления хранящегося оружия, а также иных запрещенных предметов, их незаконное приобретение либо сбыт, данные факты образуют дополнительные составы преступлений.

Необходимо отметить, что, согласно действующему законодательству, все незаконно хранящееся оружие и другие запрещенные предметы подлежат сдаче в органы внутренних дел.

В уголовном и административном законодательстве закреплена норма, согласно которой граждане, добровольно сдавшие запрещенные в обороте предметы, освобождаются от ответственности.

Все граждане, обладающие информацией о незаконно хранящемся оружии, боеприпасах и взрывчатых веществах, могут сообщить ее по телефону управления охраны правопорядка и профилактики УВД Могилевского облисполкома (8-0222) 295-710 либо по телефону 102 (круглосуточно, ежедневно), а также получить информацию о порядке добровольной сдачи таких предметов. Анонимность гарантируется.