Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь приглашает на учебу
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Управление внутренних дел Бобруйского горисполкома осуществляет предварительный отбор кандидатов на учебу в учреждения образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2021 год, среди юношей, которые заканчивают в 2021 учебном году 6 класс.
Прием в лицей осуществляется по конкурсу по результатам сдачи вступительных испытаний с учетом результатов медицинского освидетельствования и уровня физической подготовленности.
Более подробную информацию Вы можете получить в группе кадров УВД Бобруйского горисполкома по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, д. 130А, к.215, либо по телефону: 77-98-00, 77-98-03.
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