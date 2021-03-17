Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь приглашает на учебу

Управление внутренних дел Бобруйского горисполкома осуществляет предварительный отбор кандидатов на учебу в учреждения образования «Специализированный лицей Министерства внутренних дел Республики Беларусь» на 2021 год, среди юношей, которые заканчивают в 2021 учебном году 6 класс.

Прием в лицей осуществляется по конкурсу по результатам сдачи вступительных испытаний с учетом результатов медицинского освидетельствования и уровня физической подготовленности.

Более подробную информацию Вы можете получить в группе кадров УВД Бобруйского горисполкома по адресу: г. Бобруйск, ул. Минская, д. 130А, к.215, либо по телефону: 77-98-00, 77-98-03.