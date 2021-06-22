Специалисты поликлиники №3 провели акцию с работой выездного пункта вакцинации на ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат»

22 июня, в рамках проведения в республике молодежной недели, в трудовом коллективе ОАО «Бобруйский кожевенный комбинат» состоялась акция под названием «Если ты и я привит, вместе победим COVID!», которую организовали медицинские работники учреждения здравоохранения «Бобруйская городская поликлиника № 3» с работой выездного пункта вакцинации против COVID-19.

Перед началом вакцинации работников комбината состоялось заседание «круглого стола» в формате открытого диалога по вопросам иммунизации, а именно о безопасности, эффективности и крайней актуальности иммунизации против инфекции COVID-19, о показаниях к вакцинации, в том числе лицам старше 60 лет, о применяемых вакцинах, о порядке и доступности вакцинации.

Перед членами трудового коллектива выступила главный врач Бобруйской городской поликлиники №3 Наталия Кизимова, которая подчеркнула, что в настоящее время вакцинация – единственный способ защиты от коронавирусной инфекции и увеличение охвата вакцинацией - это уже глобальная необходимость. Вакцинация сегодня считается неотъем­лемой частью глобального здравоохранения. Особую роль она играет в реализации Стратегии устойчивого развития Могилёвской области.

После работы диалоговой площадки все желающие могли привиться от инфекции COVID-19 одной из двух имеющихся вакцин: «Спутник V» (Россия) и Vero-cell (КНР).