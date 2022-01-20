Специалисты Минздрава фиксируют рост заболеваемости гриппом и ОРИ

Результаты дозорного эпидемиологического слежения за ОРИ и гриппом демонстрируют начало прироста заболеваемости на 2 календарной неделе (10-16 января). По стране показатель заболеваемости увеличился на 3,7% и был выше прошлогоднего показателя на 9,6%, сообщает пресс-служба Минздрава.

Результаты молекулярно-биологических исследований говорят о циркуляции вирусов – гриппа A(H3N2), A(H1N1), гриппа В, респираторных вирусов негриппозной этиологии: парагриппа, аденовируса, РС-вирусов, риновируса. Этот эпидсезон отличается от предыдущего активной циркуляцией вирусов гриппа, преимущественно гриппа A(H3N2), лабораторное выявление которых началось с последней декады ноября 2021 г.

Таким образом, можно говорить о том, что как и во всем Европейском регионе, отмечается совместная циркуляция пандемического вируса SARS-CoV-2, вирусов сезонного гриппа, иных респираторных вирусов.