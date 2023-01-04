Спасибо за успехи, 2022-й! Подводим итоги ушедшего года

Вот и еще один год канул в историю. Он был непростым, но весьма ярким и событийным и для всей страны, и для ее седьмого по величине города. Давайте же вспомним «значимости», которые принес жителям Бобруйска только-только ушедший 2022-й. Начнем по порядку.

25 января для дошкольников Молодежного микрорайона распахнули двери красивые и современные ясли-сад №85. При их создании использовались инновационные технологии: произведена установка вентилируемого фасада, который защищен керамогранитной плиткой, что в разы повышает износостойкость конструкций здания. Эта система способствует сохранению тепла в помещении, препятствует появлению сырости. Наполняемость яслей-сада – 240 детей, в учреждении работают 13 групп, в том числе специальная – для детей с нарушениями опорно-­двигательного аппарата и санаторная – для ребят с ослабленным здоровьем. Здесь также функционируют бассейн, кабинеты физиотерапии и массажа, музыкальный, спортивный и гимнастический залы, комната безопасности, создана безбарьерная среда, есть лифт. Общая площадь здания – 5200 квадратных метров, а вся территория учреждения вместе с беседками, детскими площадками и игровыми зонами – 1,78 га.

20 мая в историческом центре города открылся флагманский офис Сбер Банка. Основные концепции высокотехнологичного здания на Социалистической, 123, – передовые технологии, забота о природе, окружающем нас мире и людях. – Деловое пространство оформлено в свежем и легком стиле – смарт-офисы с коворкингом, бесплатным интернетом, электронными кассирами, зелеными технологиями безбумажного офиса, круглосуточная зона обслуживания. Специалисты работают с частными и бизнес-клиентами. На месте можно открыть депозит, сделать перевод или выпустить карточку. Тут же оформить подписку СберПрайм, которая включает нефинансовые сервисы – звук с десятками тысяч музыкальных треков, онлайн-­кинотеатр Okko и личный консьерж i-Concierge. Все вопросы можно решить по принципу «одного окна». У входа консультант с планшетом подскажет и сориентирует. Есть кнопка для пенсионеров: нажимая ее, пожилой человек будет меньше ждать в очереди. Документы можно подписать на планшете, не распечатывая на бумаге, их при необходимости отправят на электронную почту.

25 мая на улице Орджоникидзе, 54, открылся центр по обучению населения первой помощи Могилевской областной организации Белорусского общества Красного Креста, что позволит придать дополнительный импульс к развитию и продвижению этого направления в регионе и городе, увеличить охват населения города на Березине и повысить качество обучения путем применения имеющейся учебно-методической базы.

С 2003 года Международный фестиваль народного творчества «Венок дружбы» принимает гостей на бобруйской земле. Праздник добра и улыбок, праздник с особыми колоритом и шармом наполнен красочными выступлениями творческих коллективов из разных стран и городов. С 23 по 27 июня 2022-го «Венок дружбы» проходил в 16-й раз. В этот раз программа началась с возложения цветов к памятнику-­танку на площади Победы, а затем все участники отправились в праздничное шествие по центральным улицам до «Бобруйск-­Арены». Перед торжественным открытием фестиваля состоялась пресс-конференция

с участием почетных гостей, оргкомитета и руководителей делегаций. На фестиваль приехали более 20 творческих коллективов и около 400 участников. На гостеприимной сцене «Бобруйск-Арены» на тожественном открытии XVI Международного фестиваля народного творчества «Венок дружбы» собрались все коллективы-­участники. Неповторимые колорит и самобытность каждой страны, зажигательные танцы, восточная экзотика, лирические напевные мелодии сплелись в хороводе дружбы. Торжественно подняли флаг фестиваля, и начался гала-концерт «Творчество объединяет друзей».

Во второй фестивальный день гостей и горожан ждали город мастеров, тематические площадки, фуд-корты, фотозоны, мастер-классы и даже вертолет.

25 июня в сквере на улице Урицкого возле Белой церкви прошла торжественная церемония закладки сквера Дружбы. Здесь собрались руководство города, представители делегаций городов-побратимов, общественных организаций, бобруйчане.

В торжественной обстановке 25 июня на сцене Ледового дворца состоялась церемония вручения знаков отличия почетным гражданам Бобруйска. В этом году звания удостоились Владимир Кисель, директор открытого акционерного общества «Бобруйский завод тракторных деталей и агрегатов»; Ванесса Колодинская, заслуженный мастер спорта Республики Беларусь, инструктор по спорту спортивной команды внутренних войск МВД; Александр Парфенович, заслуженный артист Республики Беларусь, артист драмы, ведущий мастер сцены учреждения культуры «Могилевский областной театр драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича».

Торжественный прием председателем Бобруйского горисполкома Александром Студневым официальных делегаций ­городов-побратимов и партнеров нашего города состоялся 25 июня.

В рамках празднования «Венка дружбы» возле «Бобруйск-Арены» прошла благотворительная акция «Запрашаем смачна есцi!» с дегустацией блюд от предприятий города. Все коллективы постарались на славу, угодив даже самым капризным в плане еды гостям праздника. За время проведения благотворительной акции «Запрашаем смачна есцi!» удалось собрать более 3600 белорусских рублей. Вырученные средства перечислены Центру коррекционно-­развивающего обучения и реабилитации.

26 июня около «Бобруйск-Арены» прошел квест «Загадкі і таямніцы Бабруйскай крэпасці».

«Венок дружбы» закрылся шикарным гала-­концертом «Мы творчеством едины». В нем приняли участие танцевальные и хоровые коллективы, представляющие культуру разных стран, и бобруйские ансамбли.

Накануне Дня Независимости в Бобруйске открылась еще одна детская комплексная спортивно-­игровая площадка. В каждом регионе сейчас проходит областной проект «Наследникам Великой Победы». Это обустройство детских игровых, спортивных стилизованных площадок, на которых размещаются элементы вовлечения молодежи в познание истории родного края. На новой площадке, которая расположилась во дворах на проспекте Георгиевском, память благодарных поколений о событиях военного периода представлена на репродукциях картин бобруйских художников. Могилевская областная ассоциация местных Советов депутатов среди 79 гражданских инициатив в конкурсном отборе определила 7 проектов, один из которых осуществили в Бобруйске. На новой площадке яркие качели, горки, лесенки, умные тренажеры, песочница, спортивная площадка для баскетбола и футбола.

29 июня в «Еврейском дворике» появился знак «От жизни к жизни», посвященный жертвам Холокоста и возрождению еврейской жизни в Беларуси и Бобруйске. Его открыли в память о судьбах погибших бобруйчан – детей, женщин, стариков, которые были хладнокровно убиты нацистами. Сделан знак из камня, металла и бетона.

В честь 100-­летнего юбилея Беларусбанк запустил проект «Традыцыі дзеля будучыні» – серию монументальных художественных росписей в десяти городах Беларуси. Творческая работа в Бобруйске расположилась на ул. Привокзальной, 6.

По задумке автора на мурале «Адраджэнне» девушка «летит» на качелях над рекой-временем, которая течет у основания Древа жизни. Дерево связывает прошлое Бобруйска, настоящее и надежды. Сказочная жар-птица Феникс – символ вечной жизни и перевоплощения – аллегория сложной и противоречивой истории Бобруйска. Несмотря на перипетии, город постоянно возрождался, менялся и теперь уверенно смотрит в будущее. Феникс надежды вырывается из древнего белорусского символа – волшебного цветка папараць-кветкі. На реке можно заметить кораблик: город когда-то расцвел благодаря нахождению на торговой реке Березине.

18 августа открылась обновленная «Лакомка». Культовое заведение Социалки после длительного перерыва вновь распахнуло двери перед своими клиентами. Сменились хозяева, дизайн кафе и даже меню, осталось название, которому моментально откликаются вкусовые рецепторы жителей города на Березине. На витринах красуются тортики и пирожные, горят несколько экранов меню, в котором нашлось место и хот-догам, и гамбургерам с картошкой фри, напиткам, кофе и, конечно же, молочным коктейлям и мороженому. Интерьер теперь в стиле минимализма и эко. Деревянные рейки, подушки, небольшие столики… Отличное место для пополнения снимков в социальных сетях.



1 сентября – день волнительный и ответственный для ребят, их родителей и педагогов. В 2021-м СШ №35 распахнула двери для учеников. Тогда новую школу в Бобруйске открывал Президент Респуб­лики Беларусь Александр Лукашенко. А в День знаний 2022-го этому учебному заведению присвоено имя дважды Героя Советского Союза, генерала армии, Почетного гражданина Бобруйска Павла Ивановича Батова. На торжественной линейке с участием почетных гостей состоялось историческое событие – открытие мемориальной доски, памятного знака командующему 65-й армией, освобождавшей Бобруйск в годы Великой Отечественной войны.



5 ноября на территории монастыря Святых Жен-Мироносиц прошло празднование 200-летия со дня основания собора в честь Святого Благоверного Великого Князя Александра Невского. На мероприятии присутствовали руководство города, духовенство, военнослужащие Бобруйского гарнизона, представители общественных организаций. На празднование в Бобруйске прибыли православные верующие и почетные гости.



– Воссоздание храма – важный момент, свидетельствующий о том, что мы бережно относимся к истории. Храм был разрушен в годы лихолетья. Мы исправляем ошибки и грехи предыдущих поколений. Важно сохранять культурное и историческое наследие. В этом залог будущего. Опираясь на историю, мы можем уверенно идти в завтрашний день. Удивительным образом совпало, что 200 лет тому назад воинский собор был заложен именно на этом месте, и сегодня мы совершаем его обновление. Пусть вера, благочестие, любовь к Оте­честву укрепляются в нашем народе! – отметил митрополит Минский и Заславский Вениамин, Патриарший экзарх всея Беларуси.

7 ноября в сквере на улице Минской прошло торжественное открытие Аллеи трудовой славы. В этот день в сквере появились креативные инсталляции в виде кубов, которые представляют крупнейшие предприятия города на Березине. Фотографии на гранях кубов отражают основные вехи развития предприятий, их славную историю и перспективную современность, а также прославляют известные трудовые династии – тех, кто вместе с добросовестным трудом отдавал и частичку души для достижения высоких производственных результатов.

Вечером 11 ноября в восьмой раз открылся в Бобруйске Республиканский фестиваль национальной драматургии им. В.И. Дунина-Марцинкевича. В конкурсной программе были представлены спектакли 11 театров из Минска, Молодечно, Витебска, Гомеля, Бреста, Могилева и Бобруйска. Среди гостей – театральные критики, искусствоведы, драматурги, режиссеры, деятели культуры, писатели, преподаватели… 8 постановок участвовали в конкурсной программе «Спектакль театра драмы», 3 – в программе «Эксперимент». В фестивальном репертуаре представили спектакли военной, историко-национальной и современной тематики. По традиции ежедневно проходили обсуждения спектаклей, когда театральные коллективы могли получить обратную связь от критиков. В рамках фестиваля прошли творческие лаборатории и состоялись две лекции.



Средней школе №1 присвоено имя Героя Советского Союза Бориса Ивановича Ковзана. Средней школе №27 присвоено имя Героя Советского Союза Веры Захаровны Хоружей.

1 декабря на Аллее праведников народов мира в Бобруйске появился 17-й мемориальный камень в честь жительниц Глуска Надежды Архипцевой и Любови Архипцевой (Волчек), которые, рискуя собственными жизнями, спасли еврейскую девочку от нацистов в годы Великой Отечественной войны.

– Главный смысл – громко сказать «Спасибо!» этим сильным духом людям, которые имели мужество и волю пожертвовать собой ради спасения других. Они – украшение страны. А тот факт, что список праведников пополняется, еще раз доказывает: белорусы – прекрасные люди. Такие качества, как сострадание, взаимовыручка и искренняя помощь, должны проявляться всегда, а не только во время войны или беды. Слава Богу, в Беларуси сегодня мирное небо, достаток и безопасность, но мы и в это светлое время не должны забывать и не забываем о душевной поддержке, улыбке и добрых словах для наших ближних, – подчеркнул Шауль Хабабо, раввин Бобруйска.



9 декабря состоялась VII церемония вручения Международной бизнес-­премии «Лидер года 2022». Холдинг «Бобруйскагромаш» получил высокую оценку своей деятельности и стал заслуженным победителем в номинации «Производство конкурентоспособной техники, развитие экспортного потенциала и высокая культура управления». Диплом Гран-при получила машина для внесения твердых органических удобрений МТУ-18, которая является примером освоения производства импортозамещающих узлов и агрегатов. Лейтмотив мероприятия в 2022-м – импортозамещение, в связи с чем на конкурс и был заявлен этот образец техники.

Бобруйский завод «ТДиА» тоже отмечен наградой, он стал лауреатом в номинации «Производство сельскохозяйственной техники» за выпуск конкурентоспособной продукции, развитие экспортного потенциала и высокую культуру управления. Второго диплома лауреата удостоен малогабаритный трактор «Беларус-622».

Подготовила Ольга ХОТЬКО.