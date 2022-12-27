«Спасибо за доброту, тепло и уют»: дети из Горловки об отдыхе в Беларуси

"Спасибо, Беларусь, за твою доброту. Спасибо тебе за уют и покой", - такие слова благодарности рифмованными строками высказал подросток из Горловки Никита Пастушенко, отдохнувший в санатории "Золотые пески" в Гомельском районе, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня 37 ребят из Горловки, их мамы и сопровождающие отправились после двухнедельного оздоровления домой. Перед дорогой - теплая встреча в уютном зале Дворца культуры железнодорожников с руководством Гомельской области, Гомеля, представителями организаций и предприятий, школьниками региона. Заместитель председателя облисполкома Дмитрий Алейников подчеркнул, что в регионе сделали все, чтобы окружить ребят теплом и заботой, подарить неизгладимые впечатления и яркие эмоции. "Надеюсь, вам у нас понравилось и теплые воспоминания о пребывании на Гомельщине, о наших уникальных достопримечательностях останутся в памяти на долгие годы", - сказал он.

Дмитрий Алейников обратил внимание: совсем скоро наступит долгожданный для всех праздник - Новый год. "Он всегда наполняет нашу жизнь добром, милосердием, согревает души возможностью стать волшебниками для близких и окружающих людей", - отметил он. Зампредседателя облисполкома адресовал детям из Донбасса и их родителям самые искренние пожелания добра, благополучия и счастья.

На встрече в знак благодарности ребята из Горловки порадовали своими творческими номерами: дружно пропели важные слова из известного многим поколениям детей произведения "Пусть всегда будет солнце", прочитали стихи собственного сочинения о вере в светлое будущее и отдыхе в Беларуси.

"Мы все очень рады и все благодарны за то, что мы жили в твоем уголке, дружили, смеялись, играли, лечились - за все это дружно спасибо тебе", - высказал признательность Беларуси поэтическими строками Никита Пастушенко.

"И вот уезжаем домой, на Донбасс, и каждый в сердечке своем сохранит волшебную сказку земли белорусской, мирное небо и Божий покой. Спасибо, Беларусь", - добавил он.

От имени горловских детей и родителей координатор группы Яна Васильева еще раз поблагодарила фонд Алексея Талая, руководство Гомельской области и города, областное объединение профсоюзов, Союз нанимателей, все причастные организации, предприятия, просто неравнодушных жителей региона за отдых и оздоровление ребят. "Спасибо за яркий досуг и незабываемые впечатления. Спасибо за то, что наши дети смогли почувствовать, что такое настоящее детство. Спасибо за их счастливые глаза, улыбки, радостный смех. Говорят, мир не без добрых людей. И мы смогли убедиться в точности таких простых и в то же время столь ценных слов. Низкий вам поклон за поддержку, сочувствие, участие в жизни горловчан", - сказала Яна Васильева. Она передала благодарность от администрации Горловки. Также благодарность тем, кто помог сделать отдых детей Донбасса ярким и незабываемым, вручила и представитель благотворительного фонда имени Алексея Талая по Гомельскому региону Юлия Малова.

"Отдых прошел великолепно. На природе, без тех страшных звуков, какие у нас дома. Кормили вкусно, процедуры хорошие. И, конечно же, очень интересная была программа - с экскурсиями, представлениями новогодними и даже хоккейным матчем", - поделился впечатлениями 11-летний Саша Ступаков. Он отдыхал в "Золотых песках" вместе с братом-близнецом, старшей сестрой и бабушкой.

"В Горловке нет лесов, а здесь мы увидели, что такое настоящий лес", - добавил его брат Миша.

"У вас хорошая страна. Хотел бы приехать сюда еще", - заключил 12-летний Максим Марчук.