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Общество

Спасибо за доброту!

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Спасибо за доброту!

Бобруйчанка Зинаида Андреевна Погодина выражает огромную благодарность Александру Язепчику, заведующему хирургическим отделением Бобруйской городской больницы скорой медицинской помощи имени В.О. Морзона и всему медперсоналу.

– Я попала в больницу с острой болью, у меня был приступ холецистита. Там я пролечилась 12 дней. Моим лечащим врачом был Александр Николаевич Язепчик, который, как лучик солнышка каждый день заглядывал к нам в палату еще до обхода. От всей души хочу поблагодарить его за доброту, внимание и чуткость. Это то, что нам, пожилым людям, очень необходимо. Низкий поклон доктору и всему медперсоналу отделения!

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