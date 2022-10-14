Спасибо воспитание..!

Во все времена любовь матерей была и остается опорой духовности, нравственности, гражданственности и патриотизма. Слово «мама» неотделимо от таких понятий, как мир, семья, Родина, всего того, что имеет для людей самую большую ценность.

Сегодня, 14 октября в 147 зенитном ракетном полку прошло чествование матерей военнослужащих срочной военной службы, образцово исполняющих воинский долг.

Традиционно, командир полка подполковник Игорь Круглик поздравил женщин с Днем матери, вручив благодарственные письма, обратился к ним со словами глубокой признательности за неустанный труд и терпение в достойном воспитании своих сыновей, за их ожидание и переживания долгой разлуки.

После торжественного концерта, для гостей была организована экскурсия, в ходе которой они ознакомились с историей полка, посетили казармы, смогли посмотреть где и как проживают их сыновья.

«Очень приятно, что командование уделяет внимание нам, матерям солдат. Наверное, сегодняшнее поздравление один из лучших подарков на День матери, ведь очень приятно слышать, что наши сыновья являются одними из лучших военнослужащих, а нам лично говорят спасибо за их воспитание» – сказала мама солдата Алеся Судновская.

В завершении мероприятий для мам был подготовлен еще один подарок – увольнение из расположения части их сыновей на срок до двух суток. А что еще может так порадовать мам, как предоставленная возможность побыть со своими детьми!

Лейтенант Виктория ГРОМОВА, фото автора и Виктора ЧАБАНА