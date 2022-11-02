Спасающий жизни

Привлекательное ярко-красное здание на улице Октябрьской – пожарная аварийно-­спасательная часть №4. В ней действует несколько отделений: дегазации, дезактивации и пожаротушения, химической и радиационной защиты, связи и освещения. Как говорят работники МЧС, здесь нет простых пожарных – у каждого своя специализация. Спасатель Ян Власов – химик-дозиметрист ПАСЧ-4. После окончания Белорусской сельскохозяйственной академии и армейской службы устроился в МЧС в 2018 году, химической специализации обучился на курсах, получил необходимые допуски.

– В Бобруйске и районе есть ряд предприятий, на которых имеется большое количество химически опасных веществ. Одно из них – аммиак, который используется при охлаждении, например, на мясокомбинате, – рассказывает Ян Евгеньевич. – И если там произошли утечка, разгерметезация, взрыв, то моя задача – приехать на место, установить ве­щество и ликвидировать ЧС. С подобным в реальной жизни мы не сталкивались, к счастью, поэтому просто выезжаем на занятия, на учения, отрабатываем условные ситуации, чтобы быть готовым в случае чего. Я работаю как на автомобиле химической и радиационной защиты, так и на автомобиле быстрого реагирования, который выезжает на тушение пожаров многоквартирных зданий и на ДТП.

Хотя стаж работы в пожарной службе у Яна Власова невелик – всего около 5 лет, однако этого времени было достаточно, чтобы получить практический опыт и стать настоящим профессионалом. Молодой человек может вспомнить немало случаев, когда спасал людей и даже животных в чрезвычайных ситуациях.

Осенью прошлого года с коллегой спасли пенсионера на пожаре в многоэтажном доме. Нынешней зимой помогли косуле выбраться из полыньи. Летом 2019-го проявил навыки спасателя и вне дежурства: в троллейбусе почувствовал запах дыма, попросил водителя остановиться и эвакуировать пассажиров из транспорта.

Оказалось, из-за короткого замыкания произошло загорание электродвигателя, который Ян вовремя потушил огнетушителем. Таким образом он спас троллейбус от пожара, и никто из пассажиров не пострадал.

А вот еще один недавний случай из его работы: «В июле на дежурстве готовились к сдаче смены, когда прозвучала тревога: тонет человек на улице Интернациональной в озере Шаманка. Выехали двумя отделениями. По дороге я надел специальный костюм и, подъезжая к озеру, увидел, что метрах в пяти от берега тонущий человек начал погружаться под воду, – вспоминает тот выезд Ян Власов. – Выскочил из машины и побежал к этому месту, мужчина уже скрылся под водой. Нашел его и за руки вытащил на берег. Быстро подбежали остальные спасатели, человек был без сознания. Мы принялись проводить реанимационные действия, оказывать первую помощь, а когда приехала «скорая», передали пострадавшего медикам. Потом узнали, что этот человек был в состоянии алкогольного опьянения, а через несколько дней после госпитализации сбежал из реанимации…» Да, и так бывает.

Будни спасателей наполнены порой непредсказуемыми событиями и сложными решениями, иногда рутинными делами или приятными благодарностями от людей, которым помогли в беде. Ежедневная служба подчинена строгому распорядку дня: тренировочные занятия, уход за техникой и оборудованием, физподготовка, время на отдых и прием пищи. И только выезды по тревоге не предскажешь никогда. Но можно быть уверенным, что каждый спасатель в любую минуту готов прийти на помощь на воде и на суше, на пожаре и в другой чрезвычайной ситуации. «Берегите себя и своих близких!» – всегда желают бобруйские работники МЧС.