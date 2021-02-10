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Происшествия

Спасатели за сутки помогли вытащить из снежных заносов 48 автомобилей

belta 79 0

Спасатели за сутки помогли вытащить из снежных заносов 48 автомобилей

Спасатели за сутки помогли вытащить из снежных заносов 48 автомобилей. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС.

"В течение суток на территории республики наблюдались неблагоприятные метеорологические явления, выраженные выпадением обильных осадков в виде снега (до 11 мм), максимальная высота снежного покрова составляет 41 см в городе Гродно. По оперативной информации, падения деревьев не зафиксировано, задержки в движении автомобильного и железнодорожного транспорта не произошло", - рассказали в пресс-службе.

Работниками МЧС оказывалась помощь в извлечении из снежных заносов 48 автомобилей: в Могилевской области - 14 автомобилей, в Минской - 13, в Гродненской - 11, в Брестской - 10. Пострадавших нет.

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