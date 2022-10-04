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Спасатели в Бобруйске снимали мужчину с водосточной трубы

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Спасатели в Бобруйске снимали мужчину с водосточной трубы

Вечером 1 октября в службу МЧС поступило сообщение о необходимости оказания помощи мужчине, который висел за окном третьего этажа пятиэтажного жилого дома на ул. Островского в Бобруйске.

Как сообщила старший инспектор областного УМЧС Ольга Нехороших, 49-летний житель этого дома висел, держась руками за водосточную трубу.

- Работники МЧС при помощи автолестницы сняли мужчину с водосточной трубы и передали работникам УВД Бобруйского горисполкома для дальнейшего выяснения обстоятельств, - рассказала Ольга Нехороши.

 

mogilevnews.by

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